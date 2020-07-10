В Афінах почалися масові протести через новий закон про демонстрації

В Афінах розпочалися масові протести через ухвалений 9 липня парламентом Греції новий закон про демонстрації.

Про це повідомляє Ekathimerini

«Парламент Греції підтримав цього четверга закон, який регламентує проведення вуличних демонстрацій. Це одразу спричинило масштабну акцію протесту проти нового нормативного акту», - йдеться у повідомленні.

Так, під будівлею грецького парламенту близько 10 тисяч демонстрантів. Учасники протесту тримали транспаранти з написами «руки геть від демонстрацій». А група обурених протестувальників невдовзі відділилася й почала кидати в правоохоронців коктейлі Молотова та різні предмети. Силовики відповіли сльозогінним газом.

Організаторами акції протесту виступили організації лівого спрямування, студентські об'єднання, профспілки, пов'язані з Комуністичною партією Греції, зокрема, АДЕДІ - конфедерація профспілок державних службовців Греції та молодіжне крило провідної опозиційної партії СІРІЗА.

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Щодо самого нового закону, то він зобов'язує подати заявку на проведення будь-якої демонстрації, дає право обмеження на демонстрації або прямої заборони, якщо влада вважатиме, що вони загрожують суспільній безпеці.

Крім того, організатори несуть відповідальність за шкоду, заподіяну протестувальниками. Закон схвалений 187 законодавцями в 300-місному парламенті.

Нові правила покликані замінити указ 1971 року, що обмежує мітинги. Юніоністи й опозиційні партії звинувачують уряд в тому, що він вдається до превентивних дій, аби придушити будь-яку опозицію до можливих наслідків пандемії коронавірусу.

Фото: ekathimerini.com