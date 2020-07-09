Генпрокурор США визнав упереджене ставлення поліції до афроамериканців

Американський генеральний прокурор Вільям Барр заявив, що, на його думку, серед поліцейських у США справді існують упередження щодо темношкірих громадян.

Про це посадовець зазначив під час інтерв’ю для телеканалу ABC.

«Я дійсно вважаю, що широко розповсюдженим феноменом є надмірно підозріле ставлення з боку поліцейських щодо чоловіків-афроамериканців», - зауважив Барр.

Як вважає генпрокурор, багато правоохоронців з упередженням ставляться до темношкірих громадян і меншою мірою схильні сумніватися в їх причетності до злочинів. За словами Барра, владі слід «зайнятися цим питанням».

Барр також додав, що ця ситуація стала більш зрозумілою для нього у зв'язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Поліцейські використали при його затриманні 25 травня жорсткий прийом. Незабаром після цього афроамериканець помер в лікарні. Барр висловив надію: те, що сталося «стане каталізатором потрібних змін» в суспільстві.

Проте водночас Барр підкреслив, що не вважає за доцільне скорочувати фінансування поліції, до чого закликали деякі правозахисні організації після смерті Флойда.

«Нам потрібно думати про те, щоб більше вкладати в поліцію», — вважає генеральний прокурор США.

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Як повідомлялося, незабаром після смерті Флойда усі четверо поліцейських, що брали участь в затриманні, були звільнені, в наступні дні їм були пред’явлені звинувачення.

У ряді штатів США почалися акції протесту проти утиску прав темношкірих, мали місце зіткнення з поліцією, численні випадки мародерства і вандалізму.