Головний інфекціоніст США: Ми досі перебуваємо на початку пандемії
Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera.
"У Сполучених Штатах існує проблема, оскільки у нас спалах досі не взятий під контроль. Ми також спостерігаємо великі спалахи в Бразилії, в Південній Африці і зараз в Азії, тому ми все ще перебуваємо на початку глобальної пандемії, яка, скоріше за все, погіршиться перед тим, як ми побачимо поліпшення", - зауважив Фаучі.
Він також підкреслив, що з метою зменшення негативних наслідків потрібні зусилля всіх країн.
"Я думаю, якщо всі країни не застосують заходів зі стримування епідемії, цей вірус може поширитися ще більше протягом наступних кількох місяців", - підкреслив головний інфекціоніст США.
За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, станом на ранок п'ятниці у світі зафіксовано 12,232 млн людей, у яких підтвердилося захворювання на COVID-19. На перших позиціях перебувають США, Бразилія, Індія, Росія й Перу.