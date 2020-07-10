Головний інфекціоніст США: Ми досі перебуваємо на початку пандемії

Динаміка поширення коронавірусу у світі, насамперед, у Сполучених Штатах, Бразилії, Індії та Росії, свідчить про те, що світ перебуває на початку пандемії, й ситуація може погіршитися, якщо не застосувати заходів зі стримування хвороби.

Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera.

"У Сполучених Штатах існує проблема, оскільки у нас спалах досі не взятий під контроль. Ми також спостерігаємо великі спалахи в Бразилії, в Південній Африці і зараз в Азії, тому ми все ще перебуваємо на початку глобальної пандемії, яка, скоріше за все, погіршиться перед тим, як ми побачимо поліпшення", - зауважив Фаучі.

Він також підкреслив, що з метою зменшення негативних наслідків потрібні зусилля всіх країн.

"Я думаю, якщо всі країни не застосують заходів зі стримування епідемії, цей вірус може поширитися ще більше протягом наступних кількох місяців", - підкреслив головний інфекціоніст США.

За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, станом на ранок п'ятниці у світі зафіксовано 12,232 млн людей, у яких підтвердилося захворювання на COVID-19. На перших позиціях перебувають США, Бразилія, Індія, Росія й Перу.