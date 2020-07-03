Від 2% хворих – 20% заражень. Тому поширюється коронавірус неоднорідно

Де з’явиться новий «суперпоширювач» – передбачити неможливо. Але можливо максимально убезпечитись простими заходами з епідбезпеки

Після того, як більшість країн послабили обмежувальні заходи, захворюваність на COVID-19 у світі знову почала впевнено наростати. Особливо загрозливою виглядає ситуація у США, де зростання кількості випадків COVID-19 спостерігається у 36 штатах, а щоденний приріст складає уже 40 тисяч на день. Відтак головний інфекціоніст США – директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, виступаючи в Сенаті, сказав: “Ми рухаємося в неправильному напрямку” і попередив, що щоденний приріст захворюваності на коронавірус може зрости більше, аніж удвічі, якщо люди продовжать ігнорувати рекомендації органів охорони здоров’я. Йдеться про дотримання соціальної дистанції та носіння масок. Додайте до цього масові протестні акції, які прокотилися Сполученими Штатами після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. Якщо під час них, хтось і згадував про маски, то явно в останню чергу…

А це все особливо важливо, зважаючи на нові висновки, опубліковані в The New York Times про те, що значна передачі інфекції відбувається в вузький проміжок часу, буквально у перші пару днів з моменту інфікування навіть до появи симптомів. Тобто інфекція поширюється значно швидше, ніж її виявляють. Це, схоже, і є однією з головних причин того, чому так складно зупинити COVID-19.

10% носіїв відповідальні за 80% передач інфекції

Особливістю нинішньої коронавірусної інфекції є її неоднорідність. Здавалося б, будь-який вірус має бути схожий на пожежу, який миттєво запускає епідемії. Але у випадку з коронавірусом 2019-nCoV це не так, пише The New York Times. “Ви кидаєте один сірник, він може не запалити багаття. Ви кидаєте інший сірник, він може не запалити багаття. Але потім один потрапляє в потрібне місце, і раптово вогонь йде вгору”, – каже Бен Алтаус, головний науковий співробітник Інституту моделювання захворювань в Белв’ю, штат Вашингтон.

Епідеміолог Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Адам Кучарський з колегами вивчали захворюваність у різних країнах і намагалися розрахувати, скільки в середньому людей може інфікуватися від одного носія. І дійшли висновку про неоднорідність цього показника. За словами вчених, розуміння того, чому деякі “сірники” розпалюють пожежі, а багато з них – ні, матиме вирішальне значення для стримування пандемії. «У іншому випадку ви перебуваєте в положенні, коли ви завжди на крок відстаєте від вірусу», – говорить Адам Кучарський. Тобто попередні дані, за якими вважалося, що один інфікований заражає в середньому 2-3 людини, можуть вводити в оману. Якщо дев’ять із 10 людей взагалі не передають вірус, а десята людина передає його 20 людям, то в середньому коефіцієнт поширення складе все одно 2.

Подібні висновки зробили і вчені з Університету Еморі (Атланта, штат Джорджія, США) – доктор Крістін Нельсон з колегами, які аналізували понад 9500 випадків захворювань з березня по травень. Вони створили модель поширення і дійшли висновку, що лише 2% людей відповідали за 20% передач. Що вирішальне у цьому – біологічні особливості таких людей чи все ж обставини? На думку епідеміолога Крістін Нельсон, все ж таки обставини і різна поведінка людей мають більше значення.

Що ж це за обставини?

Максимальну небезпеку несе перебування поруч з інфікованим упродовж не менше 15 хвилин на відстані менше 2 метрів, пише WSJ

Після півроку відстеження випадків інфікування коронавірусом науковцями були зроблені висновки про те, як все ж таки заражається більшість людей. Видання The Wall Street Journal їх підсумувало. Отже, мінімальну загрозу несуть забруднені поверхні та секундні зустрічі. А максимальну – перебування у тісному контакті упродовж тривалого часу (йдеться про перебування поруч з інфікованим упродовж не менше 15 хвилин на відстані менше 2 метрів), особливо у закритому приміщенні.

Нові сплески захворюваності в різних країнах пов’язуються із послабленням обмежувальних заходів і недотриманням протиепідемічних вимог, коли будь-яка людина розглядається як потенційний носій коронавірусної інфекції. Наприклад, через швидке зростання кількості інфікованих коронавірусом американський штат Аризона скасував послаблення карантинного режиму. Там закриваються бари, фітнес-центри, кінотеатри, до кінця липня заборонені заходи за участю понад 50 осіб. Це відбувається через тиждень після великого передвиборчого заходу Дональда Трампа в Аризоні. У штаті, населення якого становить 7 млн осіб, підтверджено 75 тисяч випадків інфікування, повідомляє 5 канал.

У Геттінгені через спалах коронавірусу заблокували доступ до жилого комплексу

У Німеччині у місті Гютерсло з населенням близько 100 тисяч людей теж стався спалах заражень COVID-19 – на розташованому в однойменному окрузі м'ясокомбінаті Tönnies. У результаті з семи тисяч співробітників понад 1,5 тисячі виявилися хворими на COVID-19, повідомляє DW. У зв’язку з цим в округах Гютерсло і Варендорф був введений жорсткий карантин із закриттям багатьох публічних закладів на кшталт спортзалів, музеїв, барів та кінотеатрів.

Який вихід зараз?

Локальні спалахи коронавірусної інфекції в останні тижні знову фіксувалися у багатьох країнах, зокрема у Великобританії, Ізраїлі, Австрії, Китаї. Але кожен кластер поширення інфекції має свої особливості, відтак рівень небезпеки, який несуть із собою різні спалахи, різниться, каже Петер Клімек, який працює в Медичному університеті Відня та є одним із радників австрійського уряду під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, пише DW. “Якщо це маленькі групи, то це не дуже страшно, адже можна відтворити всі контакти", – говорить він. Але якщо велика кількість заражень фіксується після якогось масового заходу, то в такому випадку відстежити контакти у минулому набагато складніше.

Він підкреслює, що в разі локального спалаху хвороби потрібно якомога швидше відстежити, з ким контактували інфіковані, протестувати їх та лікувати хворих. Якщо це добре вдається, локальні спалахи можна надійно тримати під контролем, каже експерт. "Немає універсального пакету заходів, яких обов'язково вистачить. Якраз навпаки – потрібен мікс із заходів", – каже експерт. Але яким би цей мікс не був, до нього завжди належить дотримання дистанції та правил гігієни, а також обмеження контактів із іншими людьми і носіння масок, переконаний Петер Клімек.

Подібного висновку дійшов і вищезгаданий епідеміолог з Лондона Адам Кучарський: оскільки більша частина передач коронавірусної інфекції відбувається у схожих ситуаціях, то можливо слід розробити розумні стратегії, щоб не допустити їх виникнення. “Обмежуючи активність в досить невеликій частині нашого життя, ми б могли уникнути багатьох конкретних ризиків”, – резюмує Кучарський. Тобто йдеться передусім про обмеження скупчень людей – збори, тісні натовпи, концерти, погано вентильовані зони та місця, де люди голосно розмовляють або співають тощо. Тобто основне завдання нині – знайти способи збільшення фізичної дистанції і вентиляції приміщень, де це тільки можливо. Чергові обмеження не вирішать ситуацію, а просто знову відтягнуть поширення інфекції у часі.

На жаль, в Україні, ми поки не бачимо послідовної і конкретної роботи в цьому напрямі...

Юлія Горбань, Київ