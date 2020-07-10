Канада перевірила на коронавірус 8% населення

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшла 3 055 341 особа, що становить понад 8% населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

Зазначається, що з усіх проведених тестів лише 106 434 виявилися позитивними, з яких 56 тисяч - у провінції Квебек. Станом на вечір середи недуга забрала 8 737 життів, тобто смертність становить близько 8,2%.

Хоча щодня в країні виявляють нові випадки інфікування, швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво зменшилася й від початку пандемії понад 70 тис. інфікованих вже видужало. Протягом останніх тижнів у більшості регіонів країни запроваджується подальше послаблення карантину.

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Наразі в закладах охорони здоров’я Канади немає напливу хворих, однак влада підготувала й альтернативні приміщення для розміщення пацієнтів, для яких потенційно може не вистачити ліжок у госпіталях. Гостра проблема існує лише в будинках для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19.

Зазначимо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 3 мільйони хворих й зареєстрували понад 134 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості мандрівників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця липня.

За даними Статистичного бюро Канади, населення країни у першому кварталі 2020 року становило 37 894 799 осіб.