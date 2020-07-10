Австралія призупинила договір щодо екстрадиції з Гонконгом

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в четвер оголосив про припинення дії договору щодо екстрадиції з Гонконгом після прийняття владою КНР закону про забезпечення національної безпеки у цьому спеціальному адміністративному районі.

Про це повідомляє Sydney Morning Herald.

"Ми не виключаємо широкого тлумачення закону про забезпечення національної безпеки в Гонконгу, що може привести до затримання на його території австралійських громадян. Це викликає у нас серйозне занепокоєння. Тож у цих умовах Австралія призупиняє дію угоди з Гонконгом про екстрадицію", - заявив глава австралійського уряду.

Моррісон також розповів про інші заходи щодо підтримки гонконжців. Зокрема, ті з них, хто зараз перебуває в Австралії за робочою або навчальною візою, зможуть продовжити її на термін до 5 років з можливістю подальшого отримання посвідки на проживання.

Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу.

Низка країн розкритикувала це рішення Пекіна, стверджуючи, що прийняття такого закону порушує принцип "одна країна — дві системи".