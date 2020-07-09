НАТО розробляє нову концепцію стримування й оборони Євросоюзу

Враховуючи характер загроз, які лише загострилися після кризи коронавірусу, НАТО розробляє нову концепцію стримування й оборони для Євроатлантичного простору, яка має посилити спроможності Альянсу та зміцнити трансатлантичні зв’язки.

Про це у четвер під час віртуальної дискусії щодо розвитку співпраці між ЄС і НАТО, яка відбулася в рамках Оборонного форуму ЄС у Вашингтоні під егідою Бруклінського інституту, заявив заступник Генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, передає пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

"Ми працюємо над новою концепцією, під назвою "Стримування та оборона для Євроатлантичного простору". Вона буде першим всеосяжним документом, у всіх просторах, на всіх напрямках на 360 градусів навколо, включаючи космос, гібридні та кібернетичні загрози, включаючи нові технології та більш традиційні загрози. Вона буде втілена в оперативні заходи НАТО, і враховуватиме досвід наших друзів з ЄС. Дублювати одне одного, — це не є добра ідея. Тому, якщо НАТО робить щось добре, Євросоюз має доповнювати наші дії", - сказав заступник Генерального секретаря НАТО.

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Він зауважив, що ідея створення такої концепції була ухвалена міністрами оборони країн НАТО, і робота розпочалася за активної участі начальників штабів та військових експертів за підтримки Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

Мірче Джоане висловив переконання, що жодна з країн-союзниць у сучасних умовах не може самотужки знайти достатню відповідь на виклики, що постають у сфері безпеки, саме тому міцні трансатлантичні зв’язки набувають особливого значення.

НАТО і ЄС глибоко пов’язані одне з одним, оскільки 22 європейські країни є одночасно членами НАТО і членами ЄС, 90 відсотків європейського населення проживають на територіях країн НАТО. В цих умовах, ЄС і НАТО мають бути сумісними в аналізі та реагуванні на загрози, які постають перед обома структурами.

"Історія ніколи не зупиняється, глобальна конкуренція посилюється, підйом Китаю є вже фактом, і Росія, яка є агресивною, як ніколи, намагається зруйнувати Захід політично. Посилюється змагання у космосі, виникають нові технології, які зміщують світові центри сили. Тож ми не можемо не інвестувати в оборону, оскільки оборона є передумовою для миру", - зауважив представник НАТО.

Він наголосив, що Євросоюз не є оборонною структурою. Водночас, він може багато зробити у розвиток спроможностей європейських союзників по НАТО та внести суттєвий внесок у розподілення фінансового навантаження, що пов'язано із підтриманням належного рівня безпеки.