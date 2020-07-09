Мера Сеула знайшли мертвим: він лишив схоже на заповіт повідомлення

Зниклий мер Сеула Пак Вон Сун знайдений мертвим.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на поліцію.

«Мер Сеула Пак Вон Сун був знайдений мертвим у північній частині Сеула», - заявили в поліції.

Додаткової інформації поки не повідомляється.

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За словами дочки мера, яка заявила про його зникнення, телефон батька був вимкнений після того, як він вийшов із дому, залишивши повідомлення, схоже на заповіт.

Як повідомлялося, до операції з розшуку мера Сеула поліція Південної Кореї підключила кінологів і дрони.