Український марафонець Борисенко знайдений мертвим на горі Фудзіяма

Український марафонець і тренер з гірськолижного спорту Олексій Борисенко був знайдений мертвим на горі Фудзіяма.

Як повідомляє sportarena, тіло Борисенка було виявлене ще 12 травня, однак впізнали його тільки 18 червня.

Спортсмен зник у кінці лютого — він перебував у Японії, де планував здійснити сходження на Фудзіяму. Востаннє Борисенко бачили в одному з готелів Токіо, після чого зв'язок з ним було втрачено.

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У березні речі Борисенко були знайдені на висоті 2400 метрів. За інформацією японських ЗМІ, спортсмен піднімався на гору один, а потім з ним трапився нещасний випадок.

Фото: facebook.com