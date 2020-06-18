Стали відомі нові подробиці загибелі Кобі Браянта

Пілот гелікоптера, на борту якого перебував американський баскетболіст Кобі Браянт, незадовго до падіння повідомив, що вертоліт піднімається з туману, тоді як насправді він знижувався.

Про це повідомило агентство AP з посиланням на доповідь Національної ради з безпеки на транспорті.

Відзначається, що 26 січня 2020 пілот Ара Зобаян вийшов на зв'язок з диспетчерами повітряного руху і повідомив, що злетів на висоту 4 тис. футів (1220 метрів), щоб піднятися над хмарами, в той час як, фактично, вертоліт падав до схилу пагорба, де він розбився на північний захід від Лос-Анджелеса.

У доповіді також говориться, що Зобаян міг "неправильно зрозуміти" кути падіння і крену, що відбувається, коли пілот стає дезорієнтованим в умовах поганої видимості. Експертиза траєкторії польоту показала, що Зобаян дійсно був дезорієнтований.

Пілот загинув разом з іншими пасажирами гелікоптера, в числі яких були п'ятиразовий чемпіон НБА Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джіанна.

Браянт був одним з найбільш титулованих баскетболістів США. У віці 34 років він став наймолодшим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА), набравши понад 30 тис. кар'єрних очок. Гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" був посмертно включений в Зал слави НБА.

У лютому 2020 року стало відомо про те, що вдова Браянта Ванесса подала позов на Island Express Helicopters. Приводом став дозвіл на політ при поганих погодних умовах.

Фото: apnews.com.