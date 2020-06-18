Стали відомі нові подробиці загибелі Кобі Браянта

Стали відомі нові подробиці загибелі Кобі Браянта

Укрінформ
Пілот гелікоптера, на борту якого перебував американський баскетболіст Кобі Браянт, незадовго до падіння повідомив, що вертоліт піднімається з туману, тоді як насправді він знижувався.

Про це повідомило агентство AP з посиланням на доповідь Національної ради з безпеки на транспорті.

Відзначається, що 26 січня 2020 пілот Ара Зобаян вийшов на зв'язок з диспетчерами повітряного руху і повідомив, що злетів на висоту 4 тис. футів (1220 метрів), щоб піднятися над хмарами, в той час як, фактично, вертоліт падав до схилу пагорба, де він розбився на північний захід від Лос-Анджелеса.

У доповіді також говориться, що Зобаян міг "неправильно зрозуміти" кути падіння і крену, що відбувається, коли пілот стає дезорієнтованим в умовах поганої видимості. Експертиза траєкторії польоту показала, що Зобаян дійсно був дезорієнтований.

Пілот загинув разом з іншими пасажирами гелікоптера, в числі яких були п'ятиразовий чемпіон НБА Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джіанна.

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Браянт був одним з найбільш титулованих баскетболістів США. У віці 34 років він став наймолодшим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА), набравши понад 30 тис. кар'єрних очок. Гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" був посмертно включений в Зал слави НБА.

У лютому 2020 року стало відомо про те, що вдова Браянта Ванесса подала позов на Island Express Helicopters. Приводом став дозвіл на політ при поганих погодних умовах.

Фото: apnews.com.

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