Кобі Браянта посмертно нагородять премією "Еммі"

Легендарний гравець НБА Кобі Браянт, який трагічно загинув у січні цього року, буде посмертно удостоєний спеціальної премії "Еммі" за внесок у розвиток Лос-Анджелеса.

Про це повідомляється на сайті нагороди.

"Сьогодні Телевізійна академія назвала легенду баскетболу та мецената Кобі Браянта лауреатом 72-ї премії "Еммі" в номінації Governors Award…", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили організатори премії, після закінчення легендарної кар'єри в НБА Браянт продовжував надихати всіх своєю пристрастю і доброю волею завдяки незліченним благодійним пожертвуванням у спільноти Лос-Анджелеса та Південної Каліфорнії. Браянт звертав увагу на актуальні проблеми, дбав про безхатьків, був послом жіночого баскетболу і наставником молоді.

Нагорода буде офіційно присуджена баскетболістові посмертно 18 липня на 72-й церемонії Еммі. Її передадуть його представникам.

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Як повідомлялося, легенда світового баскетболу 41-річний Кобі Браянт загинув в авіакатастрофі 26 січня. Баскетболіст разом із 8 особами, серед яких була і його 13-річна донька, перебував на борту свого приватного вертольота.

Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів, дворазовий олімпійський чемпіон. Він 18 разів обирався на Матч усіх зірок НБА і 11 разів потрапляв у першу символічну п'ятірку за підсумками сезону. Як атакуючий захисник відіграв за "Лос-Анджелес Лейкерс" 20 сезонів, провів у регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру 25 очок.