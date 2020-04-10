Посмертна книга Кобі Браянта стала бестселлером

Посмертна книга Кобі Браянта стала бестселлером

Укрінформ
Остання вже посмертна книга легендарного баскетболіста Кобі Браянта стала бестселлером.

Це останній, п’ятий твір циклу The Wizenard Series: Season One – завершення бестселера The Wizenard Series: Training Camp, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Книга очолила рейтинг видавництва The New York Times.

У серії розповідається про не досить успішну баскетбольну команду West Bottom Badgers, молодий гравець якої Реджі мріє пробитися на вершину баскетболу.

Таким чином, за кількістю друкованих бестселлерів Браянт зрівнявся з чемпіонськими титулами в НБА.

Нагадаємо, що Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Він 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону. Браянт  відіграв у "Лейкерс" 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25,0 очка.

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Кобі Браянт загинув 26 січня в авіакатастрофі власного гелікоптера разом із донькою Джианою та членами екіпажу. На початку квітня Кобі Браянта разом із Кевіном Гарнеттом і Тімом Данканом офіційно включили до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта в 2020 році.

Фото: fbu.ua

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