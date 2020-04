Посмертна книга Кобі Браянта стала бестселлером

Остання вже посмертна книга легендарного баскетболіста Кобі Браянта стала бестселлером.

Це останній, п’ятий твір циклу The Wizenard Series: Season One – завершення бестселера The Wizenard Series: Training Camp, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Книга очолила рейтинг видавництва The New York Times.

У серії розповідається про не досить успішну баскетбольну команду West Bottom Badgers, молодий гравець якої Реджі мріє пробитися на вершину баскетболу.

Таким чином, за кількістю друкованих бестселлерів Браянт зрівнявся з чемпіонськими титулами в НБА.

Нагадаємо, що Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Він 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону. Браянт відіграв у "Лейкерс" 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25,0 очка.

Кобі Браянт загинув 26 січня в авіакатастрофі власного гелікоптера разом із донькою Джианою та членами екіпажу. На початку квітня Кобі Браянта разом із Кевіном Гарнеттом і Тімом Данканом офіційно включили до Зали слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта в 2020 році.

Фото: fbu.ua