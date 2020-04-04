Кобі Браянт включений до Залу слави баскетболу

Також туди потрапили Кевін Гарнетт і Тім Данкан.

Легендарні гравці НБА Кобі Браянт, Кевін Гарнетт і Тім Данкан офіційно включені до Залу слави баскетболу імені Джеймса Нейсміта в 2020 році, про це повідомляє сторінка Залу слави в Twitter.

Браянта ввели в Зал слави посмертно. Легендарний захисник «Лос-Анджелес Лейкерс» загинув в результаті аварії вертольота в січні.

Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Захисник 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону.

Брайант відіграв в «Лейкерс» 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25,0 очка.