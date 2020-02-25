У Лос-Анджелесі попрощалися з Кобі Браянтом

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія прощання з легендарним баскетболістом Кобі Браянтом та його донькою, яки загинули у січні в авіакатастрофі.

На церемонії прощання, яка відбулася 24 лютого на арені “Стейплс-центр” у Лос-Анджелесі, побувало близько 30 тисяч його шанувальників, повідомляє Sport.ua.

На заході виступили вдова баскетболіста Ванесса, ексгравці НБА Майкл Джордан і Шакіл О'Ніл. Музичні композиції виконали співачки Бейонсе і Крістіна Агілера, а піаністка Аліша Кіз виконала “Місячну сонату” Бетховена, яку Браянт навчився грати, реалізувавши свою мрію.

Відвідувачі церемонії отримали спеціально виготовлені фотоальбоми і майки, тираж яких склав 20 000 примірників.

Нагадаємо, легенда світового баскетболу 41-річний Кобі Браянт загинув 26 січня. Баскетболіст разом із 8 особами, серед яких була і його 13-річна донька, перебував на борту свого приватного вертольота.

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Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів, дворазовий олімпійський чемпіон. Він 18 разів обирався на Матч усіх зірок НБА і 11 разів потрапляв у першу символічну п'ятірку за підсумками сезону. Як атакуючий захисник відіграв за "Лос-Анджелес Лейкерс" 20 сезонів, провів у регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру 25 очок.

Фото: twitter/L.A. Times Sports