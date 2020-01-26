Легендарний баскетболіст Кобі Брайант загинув в авіакатастрофі

41-річний баскетболіст перебував на борту свого приватного вертольота, серед загиблих донька Кобі - 13-річна Джанна-Марія.

Легенда світового баскетболу Кобі Брайант загинув в результаті аварії гелікоптера. Як повідомляє tmz.com, 41-річний баскетболіст перебував на борту свого приватного вертольота разом з чотирма іншими пасажирами.

Відзначається, що Кобі часто використовував свій вертоліт Sikorsky S-76 для перельотів по Каліфорнії. Також повідомляється, що дружина Кобі, Ванесса, не була на борту вертольота.

Згодом стало відомо, що дочка Кобі Брайанта, 13-річна Джанна-Марія, також загинула разом зі своїм батьком в авіакатастрофі. У Брайанта залишилася дружина і троє дітей. Молодша дочка Капрі народилася в червні минулого року.

Кобі Брайант - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Захисник 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону.

Атакуючий захисник відіграв за «Лос-Анджелес Лейкерс» 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25 очок.