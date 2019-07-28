Слава Медведенко, баскетболіст, дворазовий чемпіон НБА

Свій останній дворічний контракт в «Лос-Анджелес Лейкерс» він підписав на 6 мільйонів доларів. Всього за один із найсильніших баскетбольних клубів світу Станіслав Медведенко відіграв шість сезонів. За цей час українець подружився з зірками Національної баскетбольної асоціації Шакілом О'Нілом і Кобі Брайантом і двічі приміряв на своєму пальці перстень переможця НБА. Одними з найбільш емоційних глядачів на домашніх матчах його команди були неперевершені актори Сільвестр Сталлоне й Джек Ніколсон.

Здавалося, що перед Славою, як його з дитинства називали рідні, відкриваються широкі горизонти і йому судилося ще довго радувати каліфорнійських уболівальників своєю іскрометною грою. Однак через серію травм спортсмена в 2006 році «Лейкерс» був змушений розірвати контракт з українцем. Відновившись, Медведенко ще трохи пограв в «Атланті Хоукс», але через проблеми зі здоров'ям закінчив свою ігрову кар'єру в розквіті сил – у 28 років.

Тепер Слава постійно живе в Києві. У відвертій розмові з кореспондентом Укрінформу найтитулованіший українець розповів про закулісну кухню в НБА, зйомки у фільмі з Кармен Електрою і свої будні у місті Ангелів.

ТРИКУТНИК ДЖЕКСОНА І ЗОРЯНА ХВОРОБА БРАЙАНТА

- Славо, давайте згадаємо час, коли ви тільки-но приїхали в Лос-Анджелес. У 2000 році в «Лейкерс» вже виблискував талант Шакіла О'Ніла та Кобі Брайанта. Що у вас були за сутички з Кобі?

- Не всі витримують випробування славою. Іноді самолюбство зірок доходить до критичної позначки. Так на певному етапі було і з Брайантом. Він на якомусь відрізку часу втратив свої життєві орієнтири. Кобі намагався зневажливо поводитися зі мною. Я з цим і не думав миритися. В результаті у нас із ним і виникали розбіжності. Але до бійок справа не дійшла. А потім, як це часто буває, ми з ним навіть подружилися.

- Якщо проаналізувати вашу кар'єру в НБА – про що шкодуєте?

- У спортивному плані ключова помилка була одна – мені ще в 2004 році потрібно було йти з «Лейкерс». Переді мною стояв вибір – або спробувати заграти в кращій команді світу, або перейти в інший клуб, виступаючи пліч-о-пліч з гравцями більш низького рівня. Я віддав перевагу першому. Хоча «Даллас» проявив божевільну зацікавленість у мені – пропонували чотирирічний контракт. На 4 мільйони за сезон. І грав би я там регулярно. Менеджер наполегливо рекомендував змінити команду. Але я хотів усім довести, що можу грати в кращій на той час команді світу. І продовжував чіплятися за «Лейкерс».

- Яку вправу в «Лейкерс» часів легендарного наставника Філа Джексона вважали безглуздою?

- Спочатку всю його систему – трикутник – вважав безглуздою. Потім, коли почав її розуміти, поміняв свою думку. Найважчою вправою у Філа була «душогубка». Наприкінці тренування, коли всі 15 гравців фізично підсіли, на тлі втоми проводили останні вправу – пробиття штрафних кидків. Реалізація повинна скласти не менше 76 відсотків. Кожен кидає по одному штрафному. З 15-х не забити могли тільки четверо. Якщо більше – вся команда ставала на лицьову і перебігали майданчик 10 разів. А потім – знову починали серію кидків. І кидали доти, допоки реалізація не становила більше 76 відсотків. Іноді виконання цієї вправи дуже сильно затягувалося. Коли в команді грали Шакіл О'Ніл і Хорас Грант, це траплялося частіше –у них із реалізацією штрафних було не дуже.

– Які книги вам дарував Філ Джексон?

– Різноманітні. Це була його філософія. Кожен сезон він купував книги для кожного гравця «Лейкерс». Підписував і дарував. Він відчував, які у хлопця є проблеми, купував книгу, спрямованість якої стимулювала ці проблеми вирішувати. Тобто, книга була з підтекстом. Це був свого роду меседж, один з його психологічних прийомів. У моєму дебютному сезоні в НБА Філ вручив мені дитяче видання американського письменника доктора Сьюса. Там були великі шрифти, елементарні висловлювання, прості схеми пропозицій.

– Філ на перших порах не дуже високо оцінив ваш рівень інтелектуального розвитку?

– Ні, наповнення книги було таким, щоб я розумів – що там написано і швидше вивчав англійську мову. Назва книги, до речі, була символічною – «Яких вершин можу досягти».

- При цьому з Джексоном ви, здається, дуже довго притиралися один до одного.

- У Філа була своя тренерська концепція. Вона отримала назву “Трикутник Джексона”. Я її довго не міг прийняти. Мій перший тренер Олександр Коваленко, по суті, винайшов той же трикутник, тільки зі своїм баченням. Там були різні інтерпретації. Тому в перші роки своєї кар'єри в «Лейкерс» намагався довести Джексону, що можу грати під іншими кутами атаки з трохи іншою філософією гри – тієї, яку сповідував Олександр Коваленко.

Згодом кути стерлися. Я зрозумів претензії Філа. Він зрозумів мене. Після того, як у мене виникли проблеми зі здоров'ям, «Лейкерс» пропонував новий контракт – хотіли, щоб я залишився працювати в структурі клубу в якості тренера. Але я на той час «Лейкерс» уже наївся. Скажу більше: наївся Америкою. Швидше за все, саме тому навіть не став оформляти собі американський паспорт. Хоча, з огляду на те, що у моєї колишньої дружини було американське громадянство, зробити це було нескладно.