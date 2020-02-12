Кобі Браянта з донькою таємно поховали минулого тижня

Легендарного баскетболіста Кобі Браянта та його доньку Джиану, які загинули в авіакатастрофі у січні, таємно поховали минулого тижня у каліфорнійському містечку Корона Дель Мар.

Приватна церемонія прощання відбулася 7 лютого і за наполяганням вдови Браянта Ванесси була повністю втаємничена від ЗМІ. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Публічна церемонія прощання, як повідомлялося раніше, відбудеться 24 лютого в Лос-Анджелесі, на домашній арені баскетбольного клубу “Лос-Анджелес Лейкерс”, за який Кобі Браянт грав продовж усієї своєї 20-річної кар’єри.

Родина Браянта навмисно обрала символічну дату, адже Джиана виступала під №2, а Кобі — під №24.

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Нагадаємо, легенда світового баскетболу 41-річний Кобі Браянт загинув 26 січня. Баскетболіст разом із 8 особами, серед яких була і його 13-річна донька, перебував на борту свого приватного вертольота.

Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів, дворазовий олімпійський чемпіон. Він 18 разів обирався на Матч усіх зірок НБА і 11 разів потрапляв у першу символічну п'ятірку за підсумками сезону. Як атакуючий захисник відіграв за "Лос-Анджелес Лейкерс" 20 сезонів, провів у регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25 очок.