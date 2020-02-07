Прощання з Кобі Браянтом відбудеться 24 лютого
Про це повідомляє RealGM.
Церемонія прощання пройде на домашньому стадіоні “Стейплс-центр” баскетбольного клубу “Лос-Анджелес Лейкерс“, за який протягом усієї своєї 20-річної кар’єри виступав Кобі Браянт.
Браянт завершив кар'єру 2016 року. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з яких 17 - поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії.
26 січня дворазовий олімпійський чемпіон 41-річний баскетболіст Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі власного гелікоптера разом із донькою Джианною та сімома іншими особами на борту.
Баскетбольні фани бажали, аби на логотипу НБА з’явився силует Кобі Браянта. Відповідна петиція набрала 2 мільйони підписів уболівальників. Втім НБА не мінятиме логотип, оскільки не хоче, аби він асоціювався з конкретним гравцем.
Фото: twitter