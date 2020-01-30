НБА не змінить логотип на честь Кобі Браянта

Регулярний чемпіонат НБА не збирається міняти логотип Ліги на честь легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який загинув у авіакатастрофі.

Ліга не зацікавлена в зміні нинішнього логотипу, попри 2 мільйони зібраних уболівальниками підписів під відповідною петицією. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

“За інформацією Yahoo Sports, Ліга не зацікавлена в зміні поточного лого. НБА не хоче аби логотип асоціювався з конкретним гравцем, оскільки за час розвитку Ліги на неї впливала велика кількість видатних гравців”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, дворазовий олімпійський чемпіон 41-річний баскетболіст Кобі Браянт 26 січня загинув у авіакатастрофі власного гелікоптера разом із донькою Джианною та сімома іншими особами на борту. Баскетбольні фани бажали, аби на логотипу НБА з’явився силует Кобі Браянта. Відповідна петиція лише за перші кілька годин набрала понад 150 тисяч підписів.

Браянт завершив кар'єру 2016 року. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 - поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї 20-річної кар'єри він виступав за “Лос-Анджелес Лейкерс”.