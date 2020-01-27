Уболівальники хочуть змінити логотип НБА на честь загиблого в авіакатастрофі Браянта

Уболівальники збирають підписи за зміну логотипу регулярного чемпіонату НБА на честь загиблого в авіакатастрофі легендарного баскетболіста Кобі Браянта.

Баскетбольні фани бажають, аби на логотипу НБА з’явився силует Кобі Браянта. Наразі на ньому зображений силует Джеррі Веста. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Баскетбольні уболівальники опублікували відповідну петицію, яка вже набрала понад 150 тисяч підписів.

Як повідомлялося, 26 січня легенда НБА Кобі Браянт разом із 13-річною дочкою розбився в Лос Анджелесі в авіакатастрофі.

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Дворазовий олімпійський чемпіон 41-річний баскетболіст Кобі Браянт завершив кар'єру 2016 року. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з яких 17 - поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії.

Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки баскетболіст виступав за “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Фото: EPA