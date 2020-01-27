Назвали попередню причину катастрофи вертольота з Кобі Браянтом

Попередньою причиною авіакатастрофи вертольота, в якій загинув баскетболіст Кобі Браянт, міг стати густий туман.

Про це заявив речник департаменту поліції Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн, повідомляє Los Angeles Times.

«Погодна ситуація не відповідала нашим мінімальним стандартам польоту», — сказав він, додавши, що туман був на стільки щільний, що поліцейські патрулі не літали.

Кілька експертів заявили, що несприятливі погодні умови, ймовірно, розглядатимуться ключовою причиною катастрофи в рамках попереднього розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, легенда світового баскетболу 41-річний Кобі Браянт загинув у результаті аварії гелікоптера. Спочатку була інформація, що баскетболіст перебував на борту свого приватного вертольота разом з чотирма пасажирами.

Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Захисник 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону.

Атакуючий захисник відіграв за «Лос-Анджелес Лейкерс» 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25 очок.

Фото: Mel Melcon / Los Angeles Times