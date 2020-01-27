На борту вертольота, в якому розбився Кобі Браянт, було дев'ять людей
Про це повідомляє ABCNews.
«Легенда баскетболу Кобі Браянт був одним із 9 людей, які загинули внаслідок падіння вертольота в багатому південно каліфорнійському районі Калабасас. Разом із Брайантом загинула і його 13-річна дочка», - йдеться в повідомленні.
Цю інформацію підтвердили в NBA.
Як повідомляв Укрінформ, легенда світового баскетболу 41-річний Кобі Браянт загинув у результаті аварії гелікоптера. Спочатку була інформація, що баскетболіст перебував на борту свого приватного вертольота разом з чотирма іншими пасажирами.
У Браянта залишилася дружина і троє дітей. Молодша дочка Капрі народилася в червні минулого року.
Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Захисник 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону.
Атакуючий захисник відіграв за «Лос-Анджелес Лейкерс» 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів в регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25 очок.