Українські пілоти постраждали в Афганістані через напад на вертоліт

Орган цивільної авіації Молдови поінформував про напад на її вертоліт в Афганістані.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Вертоліт «Мі-8» зазнав нападу в провінції Гельманд на півдні Афганістану. Легко постраждали командир екіпажу і бортінженер родом із України, другий пілот із Молдови не постраждав", - цитує ЗМІ Орган цивільної авіації Молдови.

Зазначається, що вертоліт здійснював гуманітарну місію і перевозив харчові продукти, на його борту були тільки згадані троє членів екіпажу. За останніми даними, в повітряне судно ще на землі влучили постріли з ручного реактивного гранатомета. Членів екіпажу підібрав інший вертоліт, на борту якого були громадяни Молдови. Поранених доправили в шпиталь, звідки невдовзі відпустили, їхнім життям ніщо не загрожує.

Водночас речниця Органу цивільної авіації Молдови Ірина Бодоліке представила російському агентству «Интерфакс» іншу версію інциденту: вертоліт, що належить одній із молдовських авіакомпаній, перевозив військових Афганської національної армії, був збитий бойовиками руху «Талібан» і зумів аварійно приземлитися, внаслідок чого, за попередніми даними, були поранені двоє українців-членів екіпажу і четверо афганських військових. Екіпаж і пасажирів, згідно з інформацією, підібрав другий молдовський вертоліт, що летів слідом.

При цьому речниця додала, що у збитому вертольоті не було членів екіпажу-молдован.

Військові Афганістану, за повідомленнями, інформували про аварійну посадку в тій же місцевості військового вертольота «Мі-17». Версію про збиття вертольота ракетою під час приземлення і про чотирьох поранених афганців, як інформує агентство, повідомили також місцеві афганські засоби інформації, але в них ішлося про те, що й вертоліт був афганський. «Мі-17» є експортним позначенням радянського, а нині російського вертольота «Мі-8», їх мають афганські військові, зазначає видання.

фото ілюстративне