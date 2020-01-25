Терористи обстріляли рейсовий автобус у Кенії: є поранені

Унаслідок нападу терористів на рейсовий автобус у Кенії, отримали поранення двоє осіб.

Про це Xinhua розповів Томас Нгеіва, командувач поліції регіону Ваджір, де трапився інцидент.

“Двоє людей зазнали поранень, коли озброєні нападники відкрили вогонь по автобусу. Водій не виконав вимоги зупинитися, але двоє пасажирів все ж були поранені в ноги”, - сказав Нгеіва.

За його словами, кенійські правоохоронці переслідують нападників та підозрюють, що вони мають стосунок до терористичної організації “аль-Шабаб”, й, вірогідно, потрапили до країни із сусідньої Сомалі.

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Нагадаємо: з того часу, як Кенія у 2011-ому відправила до Сомалі війська для боротьби із “аль-Шабаб”, на північному-сході країни почастішали напади із використанням гранат й вогнепальної зброї. Більшість постраждалих унаслідок насильства - не тутешні християни.