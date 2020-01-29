Пауло Коельо видалив чернетку книги, яку почав писати разом із Кобі Браянтом

Всесвітньо відомий бразильський письменник Пауло Коельо видалив чернетку книги, яку кілька місяців тому розпочав писати разом із легендарним баскетболістом Кобі Браянтом.

Пауло Коельо вважає, що немає жодного сенсу публікувати книгу без Браянта. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Книга була задумана для дітей Коельо та Браянта ще 2016 року, коли дворазовий олімпійський чемпіон 41-річний баскетболіст Кобі Браянт завершив кар’єру після 20 років виступів за “Лос-Анджелес Лейкерс”.

За інформацією AP, робота над книгою розпочалася кілька місяців тому.

Роман Пауло Коельо “Алхімік” був улюбленою книгою знаменитого баскетболіста, який загинув 26 січня разом з 13-річною донькою Джианою та ще сімома іншими пасажирами в наслідок авіакатастрофи власного гелікоптера.

Наразі уболівальники збирають підписи за зміну логотипу регулярного чемпіонату НБА на його честь. Баскетбольні фани бажають, аби на логотипу НБА з’явився силует Кобі Браянта. Відповідна петиція лише за кілька годин набрала понад 150 тисяч підписів.