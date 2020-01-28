На згадку про Кобі Браянта: 50 найкращих моментів у НБА

Bleacher Report зробив добірку найкраших моментів за участю легендарного баскетболіста НБА Кобі Браянта, який загинув разом із 13-річною дочкою 26 січня в авіакатастрофі в Каліфорнії.

За 20 років професіональної кар’єри Кобі Браянт виступав лише за один клуб НБА – “Лос-Анджелес Лейкерс”. У його складі він здобув п’ять чемпіонських титулів, двічі визнавався MVP фіналу, 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА. За час виступів встановив понад три десятки різних рекордів у НБА.

Як повідомлялося, дворазовий олімпійський чемпіон 41-річний баскетболіст Кобі Браянт завершив кар'єру 2016 року. 26 січня легенда НБА разом із 13-річною дочкою розбився в Лос Анджелесі в авіакатастрофі.

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Наразі уболівальники збирають підписи за зміну логотипу регулярного чемпіонату НБА на його честь. Баскетбольні фани бажають, аби на логотипу НБА з’явився силует Кобі Браянта. Відповідна петиція лише за кілька годин набрала понад 150 тисяч підписів.