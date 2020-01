Світ сумує за Кобі

Трагічно загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт.

Що трапилось?

Баскетболіст Кобі Браянт (41 рік) загинув під час катастрофи вертольота. Катастрофа сталася в Калабасасі (штат Каліфорнія, США), в 65 кілометрах від Лос-Анджелеса. Розслідування ведуть поліція і ФБР. Причина аварії вертольота ще не названа, але відомо, що він піднявся в повітря в умовах поганої видимості через туман. Разом з Браянтом на борту були ще вісім чоловік, вони усі загинули. Серед загиблих - одна з чотирьох дочок баскетболіста, 13-річна Джанна. Вона теж займалася баскетболом і як повідомляється, разом з батьком летіла на тренування своєї команди.

Хто такий Кобі Браянт?

Кобі Браянт вважається одним з кращих баскетболістів всіх часів. Він 20 сезонів грав за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», 18 разів потрапляв до команди Всіх зірок асоціації. Двічі - в 2008 і 2012 роках - ставав чемпіоном Олімпіади в складі збірної США з баскетболу. Браянт також відомий багатомільйонними рекламними контрактами, зокрема, з Adidas, Nike і Apple. Баскетболіст закінчив спортивну кар'єру в 2016 році. У 2018-му Браянт отримав «Оскар» за короткометражний мультфільм «Дорогий баскетбол», заснований на його вірші.

Спортивний світ у жалобі

За Кобі Браянтом сумує вся Америка і весь спортивний світ. «Протягом 20 років Кобі демонстрував нам, що виходить, коли видатний талант поєднується з абсолютною націленістю на перемогу», - заявив комісіонер НБА Адам Сільвер. Баскетбольний клуб «Торонто Репторс» в матчі проти «Сан-Антоніо Сперс» не став проводити атаку, почекавши 24 секунди і передавши м'яч супернику. «Сперс» повторили те ж саме, на що вболівальники почали скандувати «Кобі!». Подібним чином данину пам'яті Браянта віддали й інші клуби НБА.

Співчуття родині Брайанта висловив президент США Дональд Трамп, його попередники Білл Клінтон і Барак Обама і навіть дитяче шоу «Вулиця Сезам», в якому з'являвся баскетболіст. Біля «Стейплз-Центру» в Лос-Анджелесі - домашньої арени «Лос-Анджелес Лейкерс» - фанати влаштували імпровізований меморіал в пам'ять про Браянта. Музична церемонія «Греммі», що проходила в «Стейплз-Центрі», почалася з хвилини мовчання, а її учасники Аліша Кіз та квартет заспівали It's So Hard to Say Goodbye, присвятивши її загиблому баскетболістові. Будівлю мерії Лос-Анджелеса і нью-йоркський спортивний комплекс «Медісон-сквер-гарден» підсвітили золотим і фіолетовим кольорами. Це кольори «Лейкерс».

Співчуття у зв'язку із загибеллю Кобі Браянта і його дочки висловили Міжнародний олімпійський комітет, хокеїст Вейн Грецькі, гольфіст Тайгер Вудс, а також багато європейських футбольних клубів: «Боруссія», «Мілан», «Галатасарай». Бразильський футболіст Неймар під час матчу ПСЖ проти «Лілля» присвятив гол Браянту: після забитого м'яча він підійшов до телекамери і пальцями показав число 24 - номер, під яким грав Браянт.

В Україні про Кобі також згадали. Зокрема, колишній баскетболіст Станіслав Медведенко, який грав з Браянтом за «Лейкерс» написав: «Новини, які я не можу прийняти. Мій друг і одноклубник по «Лейкерс»... Спочивай з миром, Мамба». Нинішній гравець НБА Святослав Михайлюк, та головний тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко також висловили свої співчуття.