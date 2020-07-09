У Сеулі шукають мера – з собаками і дронами
Укрінформ
Поліція Південної Кореї проводить операцію з розшуку мера Сеула Пак Вон Суна, про зникнення його повідомили родичі.
Про це повідомляє Yonhap.
«Поліція заявила у четвер, що намагається встановити місцезнаходження мера Сеула Пак Вон Суна після заяви про його зникнення», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, донька мера зателефонувала до поліції і сказала, що її вийшов з дому 4-5 годин тому, а його телефон вимкнутий.
Під час пошукової операції задіяні кінологи й дрони.
фото: Yonhap