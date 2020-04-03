У столиці Тунісу порушників карантину "розшукують" роботи

Поліція Тунісу задіяла роботів PGuards для виявлення на вулицях столиці порушників карантину під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

"Поліцейський робот задіяний для патрулювання у районах столиці Тунісу, Туніс, для забезпечення того, що люди дотримуються умов карантину", - йдеться у повідомленні.

Якщо під час патрулювання робот "побачить" людину на вулиці, він наблизиться і "спитає" у неї про мету перебування у публічному місці.

Також мешканці Тунісу повинні показувати свій паспорт або інші документи на камеру PGuards. Поліцейські, які отримують кадри з камери на монітор, можуть перевірити надану інформацію.

Як повідомлялося, у країні триває другий тиждень національного карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу. Громадянам дозволено виходити на вулиці лише для походу в аптеки або для закупівлі життєво необхідних товарів.

Фото: Tunisian Ministry of the Interior/ Facebook