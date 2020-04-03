В Італії від COVID-19 померли понад 70 лікарів
Укрінформ
Внаслідок захворювання на коронавірус (COVID-19) в Італії померли 73 лікарів.
Про це повідомляє ANSA із посиланням на Федерацію лікарів країни FNOMCEO.
«Кількість загиблих унаслідок коронавірусу серед лікарів зросла до 73, після смерті сьогодні ще двох лікарів», - зазначається у повідомленні.
Йдеться про кардіолога Рікардо Паріса та домашнього лікаря Домініка Мусафірі.
Раніше повідомлялося про 63 померлих лікарів.
За даними сайту Worldometer, в Італії станом на 16.00 3 квітня зафіксовано понад 115 242 хворих на COVID-19 та 13 915 смертей.
Фото: ANSA