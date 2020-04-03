Зеленський доручив уряду надати гуманітарну допомогу Італії

Президент Володимир Зеленський доручив надати гуманітарну допомогу Італійській Республіці.

Відповідний указ №129/2020 опублікований на сайті глави держави.

"З метою сприяння в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Італійській Республіці внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: Надати гуманітарну допомогу Італійській Республіці", - зазначається в документі.

Згідно з указом забезпечити надання гумдопомоги Італії повинен Кабінет міністрів України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський не виключає направлення до Італії бригади українських медиків для допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Фото: Офіс Президента