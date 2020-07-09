Кількість інфікованих коронавірусом у Бельгії перевищила 62, 2 тисячі

Уперше за кілька тижнів збільшилася кількість нових позитивних тестів на коронавірус, яка до цього мала чітку тенденцію на поступове зниження. Ця подія відбулася на фоні поступового скасування в країні обмежувальних заходів, що були введені у зв’язку з пандемією з березня поточного року.

Про це у четвер повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times»

«У середньому 86 людей щодня отримували позитивні тести на коронавірус у період минулих семи днів, з 29 червня по 5 липня. Вже минулої середи тенденція щодо зниження була зупинена у порівнянні із показниками попереднього тижня, і у четвер продемонструвала приріст у 1 відсоток», - йдеться у повідомленні.

Видання посилається на дані, оприлюднені Федеральним міністерством охорони здоров’я Бельгії, за якими загальна кількість інфікованих на СOVID-19 у цій країні з початку пандемії збільшилася до 62 210 осіб.

У період з 2 по 8 липня щоденний показник госпіталізації інфікованих з коронавірусом був зафіксований на відмітці 10,4, що на 25 відсотків менше, ніж тиждень до цього (13,9). Зараз у бельгійських лікарнях з цим діагнозом знаходяться 165 пацієнтів, з них 32 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Середній показник смертності від коронавірусу в Бельгії протягом 7 днів з 29 червня по 5 липня склав 3,4 (5,4 – минулого тижня). Загальна кількість людей, які загинули від наслідків СOVID-19, зросла до 9 778 осіб.

Вчені і медики Бельгії закликають населення продовжувати дотримуватися заходів перестороги та особистої гігієни, щоб не допустити другої хвилі інфекції та поновлення обмежувальних заходів.

Між тим, за даними Національного банку Бельгії, на які посилається «The Brussels Times», надзвичайні заходи, що були вжиті владою для локалізації епідемії, вже пробили в бюджеті країни «діру» у розмірі 14,4 мільярда євро. За новим прогнозом економістів, криза коронавірусу може коштувати економіці Бельгії 45 мільярдів євро та скоротити ВНП країни на 8 відсотків за підсумками 2020 року.