Прем’єр Кот-д'Івуару помер після засідання кабміну

Прем’єр-міністр Кот-д'Івуару Гон Кулібалі помер після засідання кабінету міністрів.

Про це повідомляє BBC.

«Прем’єр Кот-д'Івуару Гон Кулібалі помер після того, як йому стало зле після зустрічі з міністрами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 2012 році Кулібалі зробили трансплантацію серця, а у травні цього року у Франції йому встановили стент.

За словами президента Алассане Уттари, Кулібалі стало зле під час засідання уряду. Пізніше його було госпіталізовано, і у лікарні він помер.

61–річний Кулібалі нещодавно був обраний правлячою партією кандидатом у президенти на виборах, які заплановані на жовтень, і вважався одним із фаворитів.

У країні оголосили жалобу.

Фото: Issam Zejly pour Jeune Afrique