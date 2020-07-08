У Румунії за добу зафіксували найбільше випадків COVID-19 із початку пандемії

У Румунії за добу зафіксували 555 нових випадків COVID-19. Це рекорд для країни з початку пандемії.

Про це повідомляє Romania-Insider із посиланням на дані румунської влади.

«У Румунії заявили про 555 нових випадків COVID-19 за останні 24 години, що є рекордом з початку пандемії», - йдеться у повідомленні.

Попередній рекорд - 523 випадки - зафіксований 11 квітня.

Загалом у країні підтверджено 30 175 випадків захворювання на COVID-19. Із них 20 799 осіб одужали, 1 817 померли.

Як повідомлялося, станом на ранок середи, 8 липня у світі підтверджено 11 955 637 випадків зараження коронавірусом, із них 546 721 випадок - летальний. 6 902 360 осіб вилікувалися.