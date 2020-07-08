ОБСЄ занепокоєна арештом у Росії колишнього журналіста, якого звинувачують у держзраді

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу затримання у Росії за підозрою у державній зраді колишнього журналіста Івана Сафронова.

Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Занепокоєний затриманням Івана Сафронова, колишнього журналіста "Коммерсанта" і "Ведомостей", який був арештований на 2 місяці в Росії. Сподіваюся, що арешт не пов'язаний з його важливими журналістськими матеріалами та розслідуваннями у минулому. Я буду уважно стежити за цією справою", - написав Дезір.

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Як повідомлялося, Івана Сафронова, колишнього журналіста "Коммерсанта" і "Ведомостей", а з травня радника голови "Роскосмосу", затримали вранці у вівторок за обвинуваченням у державній зраді. З ним провели слідчі дії і в другій половині дня доставили в Лефортовський суд для обрання запобіжного заходу. Адвокатів не пустили на допит Сафронова.

У ФСБ заявили, що Сафронов за завданням однієї зі спецслужб НАТО збирав і передавав інформацію, що становить державну таємницю. В "Роскосмосі" наголосили, що затримання не пов'язане з роботою радника в держкорпорації і що він не мав доступу до секретної інформації.