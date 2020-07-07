У Москві на протесті біля будівлі ФСБ затримали 7 журналістів

Поліція затримала біля будівлі ФСБ у Москві сімох журналістів, які вийшли на пікет на підтримку затриманого за підозрою в державній зраді колишнього журналіста Івана Сафронова.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Біля будівлі ФСБ в центрі Москви затримано вже сімох журналістів, які вийшли на пікет на підтримку підозрюваного в зраді Івана Сафронова», - йдеться у повідомленні.

Серед затриманих співробітники "Коммерсанта" Олександр Чорних, Маріанна Бєлєнька і Олена Черненко, а також журналіст "Проєкту" Ольга Чуракова.

Новые задержания на Лубянке.

Одиночный пикет в поддержку Ивана Сафронова. pic.twitter.com/VwLMmiuVIO — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) July 7, 2020

Раніше стало відомо, що Івана Сафронова, колишнього журналіста "Коммерсанта" і "Ведомостей", а з травня радника голови "Роскосмосу", затримали вранці у вівторок за обвинуваченням у державній зраді. З ним провели слідчі дії і в другій половині дня доставили в Лефортовський суд для обрання запобіжного заходу. Доставку затриманого підтвердили в суді.

Адвокатів не пустили на допит Сафронова.

У ФСБ заявили, що Сафронов за завданням однієї зі спецслужб НАТО збирав і передавав інформацію, що становить державну таємницю. В "Роскосмосі" наголосили, що затримання не пов'язане з роботою радника в держкорпорації і що він не мав доступу до секретної інформації.

У Кремлі наголосили, що затримання не пов'язане і з журналістською діяльністю, якою Сафронов більше не займається.

Головного редактора видання "Холод" Таїсію Бекбулатову після обшуку у неї вдома повезли на допит у справі Сафронова, з яким вона знайома і працювала разом в "Коммерсанте". Як повідомив керівник "Агори" Павло Чиков, її допитають як свідка. ВД "Коммерсант" випустив заяву на підтримку Сафронова.