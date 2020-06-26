Справа Серебреннікова: Берлін нагадує Москві про свободу слова

У Німеччині уважно слідкують за долею російського режисера Кирила Серебреннікова, добре відомого в ФРН, і нагадують російській владі про її зобов’язання не переслідувати митців за ідеологічними мотивами.

Про це сказав на брифінгу в Берліні 26 червня речник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Принципи ОБСЄ та Ради Європи діють також і по відношенню до Росії, це означає, зокрема, свободу висловлення думок, свободу мистецтва, справедливі умови для презентацій «відмінних» політичних вистав; ці принципи повинні поважатися також і в Російській Федерації", - сказав Зайберт.

За його словами, представники федерального уряду неодноразового вказували на це своїм російським колегам при обговоренні ситуації з режисером Серебренніковим.

Вирок суду режисеру в Берліні взяли до відома.

Загалом німецький уряд, зазначив його речник, уважно слідкує за подіями в Росії та поводженням там з опозиційними політиками, журналістами, представниками громадянського суспільства та художної інтелігенції.

Як повідомлялося, Художнього керівника «Гоголь-центру» режисера Кирила Серебреннікова, який з травня 2017 року перебував під слідством, суд у Москві визнав винним у шахрайстві.

26 червня перед посольством РФ у Берліні відбулася спонтанна акція на підтримку Серебреннікова, серед учасників якої було багато діячів культури, у тому числі представники театрів Deutsches Theater Berlin і Schaubühne Berlin, з якими співпрацював режисер. Вони намагалися передати в посольство папку з 56 тисячами підписів на підтримку російського колеги.

На початку березня в Берліні на сцені Deutsches Theater пройшла прем’єра «Декамерона» Серебреннікова, сам він не був присутній, адже був невиїзний. Крім того, в берлінській Komische Oper на 14 червня була запланована прем'єра опери Стравінського «Пригоди гульвіси» в постановці російського режисера, яка не відбулася через коронавірус.

Кирило Серебренніков - режисер театру і кіно. В 2016 році на 69-му кінофестивалі в Каннах його фільм «Учень» отримав приз імені Франсуа Шале.