У Белграді протестувальники штурмували парламент через поновлення карантину
Обурені громадяни увірвалися навіть до парламенту, повідомляє RTS.
«Внаслідок нічних заворушень проти введення комендантської години в Белграді поранено 13 поліцейських та 7 цивільних. Запалені контейнери, по вулицях розкидане сміття, поламані дорожні знаки, спалено кілька поліцейських автомобілів. Двічі протестувальники вривалися в будівлю парламенту», - йдеться в повідомленні.
Усі постраждали, як повідомляється, госпіталізовані.
На ранок 8 липня перед будівлею Скупщини Сербії (парламент –ред.), а також іншими важливими державними установами розгорнуто кордони поліції. Правоохоронці чергують і на важливих для столиці Сербії транспортних розв’язках.
Заворушення почалися з того, що кілька десятків людей блокували рух на одному з перехресть у центрі Белграда. Протестувальники кричали образи на адресу президента країни Александара Вучича. А коли число учасників акцій зросло – вони рушили до будівлі Скупщини Сербії.
Протестувальники спробували прорватися всередину парламенту. Оскільки в той час на посту були лише 2 поліцейських, люди змогли потрапити всередину, проте невдовзі поліція відтіснила їх надвір. Силове протистояння між учасниками протестної акції та правоохоронцями продовжилося далі перед Скупщиною: протестувальники кидалися пляшками, смолоскипами та яйцями, поліція відповіла сльозогінним газом. Ближче до ранку була ще одна спроба увірватися до Скупщини, яка зазначала невдачі.
Серед учасників заворушень є представники ініціативи «Не давімо Белград», організації «Громадянський опір», правих рухів та організацій. До протестувальників спробували долучитися деякі опозиційні політики, але їх прогнали геть.
Дещо менші протестні акції також відбулися в інших сербських містах (Ніш, Крагуєвац).
Як відомо, президент Сербії 7 липня оголосив, що з п’ятниці по понеділок знову вводиться комендантська година: як під час режиму НС з березня по 6 травня. Вучич повідомив, що зараз близько 4 тис. осіб перебувають у лікарнях з COVID-19, в Белграді медустанови практично заповнені. У країні планується розгорнути ще 10 COVID-госпіталів.
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