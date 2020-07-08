У Белграді протестувальники штурмували парламент через поновлення карантину

У ніч на 8 липня на вулицях столиці Сербії Белграда сталися масові заворушення, спричинені планами президента країни відновити карантинні обмеження, зокрема комендантську годину.

Обурені громадяни увірвалися навіть до парламенту, повідомляє RTS.

«Внаслідок нічних заворушень проти введення комендантської години в Белграді поранено 13 поліцейських та 7 цивільних. Запалені контейнери, по вулицях розкидане сміття, поламані дорожні знаки, спалено кілька поліцейських автомобілів. Двічі протестувальники вривалися в будівлю парламенту», - йдеться в повідомленні.

Фото: Tanjug/Sava Radovanović

Усі постраждали, як повідомляється, госпіталізовані.

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На ранок 8 липня перед будівлею Скупщини Сербії (парламент –ред.), а також іншими важливими державними установами розгорнуто кордони поліції. Правоохоронці чергують і на важливих для столиці Сербії транспортних розв’язках.

Заворушення почалися з того, що кілька десятків людей блокували рух на одному з перехресть у центрі Белграда. Протестувальники кричали образи на адресу президента країни Александара Вучича. А коли число учасників акцій зросло – вони рушили до будівлі Скупщини Сербії.

Фото: Nova S/Vesna Lalić

Протестувальники спробували прорватися всередину парламенту. Оскільки в той час на посту були лише 2 поліцейських, люди змогли потрапити всередину, проте невдовзі поліція відтіснила їх надвір. Силове протистояння між учасниками протестної акції та правоохоронцями продовжилося далі перед Скупщиною: протестувальники кидалися пляшками, смолоскипами та яйцями, поліція відповіла сльозогінним газом. Ближче до ранку була ще одна спроба увірватися до Скупщини, яка зазначала невдачі.

Серед учасників заворушень є представники ініціативи «Не давімо Белград», організації «Громадянський опір», правих рухів та організацій. До протестувальників спробували долучитися деякі опозиційні політики, але їх прогнали геть.

Дещо менші протестні акції також відбулися в інших сербських містах (Ніш, Крагуєвац).

Як відомо, президент Сербії 7 липня оголосив, що з п’ятниці по понеділок знову вводиться комендантська година: як під час режиму НС з березня по 6 травня. Вучич повідомив, що зараз близько 4 тис. осіб перебувають у лікарнях з COVID-19, в Белграді медустанови практично заповнені. У країні планується розгорнути ще 10 COVID-госпіталів.

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