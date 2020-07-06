У Росії знову горить Сибір: вогнем охоплені вже 3 мільйони гектарів території

До кінця червня вогонь охопив вже 3 млн га території, а кількість викидів продуктів горіння в атмосферу перевищує показники 2019 року.

Про це повідомляє Bloomberg, відзначаючи, що перші загоряння в цьому році були зафіксовані ще у березні.

За даними Європейської служби моніторингу атмосфери, в червні маса викидів вуглецю через пожежі в Сибіру склала 16,3 млн тонн. Це вище показників 2019 року і в дев'ять разів більше, ніж у 2018.

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Російське відділення Greenpeace заявило, що пожежі вже набули масштабу екологічної катастрофи.

"Пожеж у багато разів більше, ніж було на початку липня в минулі роки. Кількість термоточок – температурних аномалій земної поверхні, що фіксуються спеціальними супутниками, – в чотири з гаком рази більше, ніж в середньому припадає на цей час, і вже більше середніх пікових значень за останні 19 років", - йдеться в заяві організації, поширеній 5 липня.

Екоактивісти констатують, що, як і торік, російська влада не буде вживати ніяких дій для гасіння 90% пожеж, оскільки це вимагає величезних ресурсів, а більшість загорянь фіксуються у віддалених від населених пунктів районах. Але попри те, що вогонь до міст і селищам не наближається, росіянам, які живуть за тисячі кілометрів від лісів у вогні, знову доведеться вдихати їдкий дим.

"Враховуючи поширення коронавірусу, це особливо небезпечно для людей", - підкреслили в Greenpeace.

Як повідомлялося, минулого року в Greeenpeace підрахували, що за супутниковими даними ІСДМ-Рослесхоз, площа лісових пожеж на 6 серпня становила 4,5 млн га (5 серпня горіло 4,3 млн га). За даними активістів, пожежі 2019 року стали наймасштабнішими за всю сучасну історію спостережень з 2001 року.