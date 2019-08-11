Депутат Держдуми звинуватив Америку в усіх катаклізмах Сибіру

Депутат Державної думи, лідер партії "Родина" Олексій Журавльов обвинуватив у лісових пожежах у Сибіру і зливах в європейській частині країни Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє Сибирь.Реалии.

На думку депутата, влада США випробовує на Росії кліматичну зброю. З такою заявою він виступив в ефірі одного з телеканалів.

"Такого літа не може бути, ми всі розуміємо, що не може бути. Значить що: пожежі у нас йдуть, зливи в Москві. Ну, обком вашингтонський працює. Я вважаю, що це серйозно і треба до цього правильно ставитися", - заявив політик.

При цьому, за його словами, вперше за кілька десятиліть Росія домоглася переваги в військовому озброєнні. Депутат вважає, що у західних країн немає гіперзвукових ракет, і ці держави "не знають, що робити".

Як повідомлялося, 25 червня в Іркутську область РФ прийшов найпотужніший річний паводок за всю історію метеоспостережень. Притоки Ангари, що вийшли з берегів, затопили близько 100 населених пунктів, особливо постраждали Тулунський і Нижньоудинський райони. Від паводка постраждали 38 тисяч осіб. Досі є люди, доля яких невідома. 25 осіб в зоні паводку виявлені загиблими. У зону лиха потрапили 107 населених пунктів, затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, де проживали 24,7 тисячі осіб, з них 8 тисяч дітей.

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До початку серпня площа пожеж в Сибіру досягла майже трьох мільйонів гектарів. Тільки після того, як площа палаючого лісу за місяць зросла втричі - з одного мільйона гектарів, чиновники прийняли рішення гасити "закриті осередки в зоні контролю", гасіння яких раніше було визнано неефективним через великі витрати.