У Сибіру через лісові пожежі зібрався мітинг

Штаб Олексія Навального організував в Новосибірську мітинг з вимогою до федеральної влади негайно кинути всі можливі сили на гасіння лісових пожеж в Сибіру.

Про це повідомляє Сибір.Реалії.

"Понад 300 людей вийшли на узгоджений мітинг в центрі Новосибірська з вимогою до федеральної влади негайно кинути всі можливі сили на гасіння лісових пожеж в Сибіру. Акція протесту була організована місцевим штабом Олексія Навального. Як повідомляє кореспондент "Сибирь.Реалии" з місця подій, люди, які прийшли, тримали в руках десятки плакатів з написами: "Росгвардія, гаси лісові пожежі, а не бий мирних громадян", "Дихати економічно невигідно", "Вимагаємо припинити вбивати природне надбання Сибіру", - йдеться в повідомленні.

На думку еколога Наталі Прийдак, лісового фонду Росії вже завдано непоправної шкоди, який поки просто неможливо оцінити економічно. На відновлення згорілого соснового лісу йде близько 100 років, підкреслила вона. Якщо додати до цього гігантську кількість вуглекислого газу, який кожен день потрапляє в атмосферу, то мова може йти про екологічну катастрофу світового масштабу, повідомила учений.

"У резолюції мітингу, яку відправлять повноважному представнику президента Росії в Сибірському федеральному окрузі, містяться вимоги залучити до гасіння лісових пожеж всі доступні сили МНС і Росгвардіі, домогтися скорочення площі горіння, провести розслідування, чи не робилися спроби підпалу лісу з метою приховати масштаби незаконних вирубок і внести зміни до Лісового кодексу Росії і відомчі накази для недопущення подібних ситуацій у майбутньому ", - відзначає ЗМІ.

До початку серпня площа пожеж в Сибіру досягла майже трьох мільйонів гектарів. Тільки після того, як площа палаючого лісу за місяць зросла втричі - з одного мільйона гектара - чиновники ухвалили рішення гасити "закриті осередки в зоні контролю", гасіння яких раніше було визнано неефективним через великі витрати.

Фото: RFE/RL