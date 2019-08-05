Лісові пожежі в Сибіру: військові загасили 750 гектарів

«За чотири дні роботи авіації Міноборони Росії у Красноярському краї і Іркутській області вдалося ліквідувати лісові пожежі на площі 753 тисячі гектарів», - йдеться в заяві відомства.

Російські вертольоти і літаки скинули на палаючі ліси близько 6000 тонн води.

Зазначається, що авіаційне угруповання Міноборони Росії у складі 10 літаків Іл-76 та 10 вертольотів Військово-транспортної авіації ВКС Росії, обладнаних спеціальними водозливними пристроями, почала гасіння пожеж у Красноярському краї з 1 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, лісові пожежі, які почалися в другій половині липня, вже охопили понад 3 млн га території Сибіру. Найбільшу кількість займань зафіксовано в Якутії, Бурятії, Красноярському краї і Іркутській області. Влада Росії ввела в Красноярському краї і Іркутській області режим надзвичайного стану.

У російському відділенні Greenpeace заявляють, що гасити пожежі треба було ще місяць тому. Тепер, коли вогонь поширився на територію таких розмірів, одна надія - на дощ, проте в цих регіонах встановилася суха і вітряна погода.

Прогнози експертів-екологів щодо наслідків пожежі так само не втішні - на відновлення згорілої тайги піде більше століття.