Сибір продовжує горіти: 500 осередків вогню, площа пожежі росте

На території російського Сибіру продовжують діяти майже 500 осередків займання, ​​їх намагаються ліквідувати за допомогою авіації.

Про це повідомляє Эхо Москвы.

За минулу добу локалізована лише десята частина, повідомили в МНС.

Заміри гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі проводяться на сотні постів спостереження. За добу літаки скинули більш 1,5 тисячі тонн води. Найбільш складна ситуація зберігається в Якутії, Красноярському краї, Іркутській області та Бурятії.

Площа пожеж поступово збільшується.

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При цьому влада стверджує, що заселеним територіям вогонь не загрожує. Тим часом, за даними МНС, майже 180 населених пунктів в п'яти регіонах виявилися в зоні задимлення. Для гасіння пожеж залучено майже 500 чоловік. Всього вогнем охоплено понад 3 мільйонів гектарів. У МНС вважають, що в поширенні пожежі винна міська влада, яка «не змогла вжити заходів для недопущення загорань та ліквідації їх вогнищ».

Раніше Рахункова палата оцінила збиток від природних пожеж з початку року в 2,4 мільярда рублів, що дорівнює майже 37 млн ​​доларів США.