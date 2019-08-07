У Сибіру все ще горить понад мільйон гектарів лісу - Greenpeace

Про це повідомляється на сайті організації.

«Губернатор Красноярського краю Олександр Усс... 5 серпня заявив, що є всі підстави вважати, що в боротьбі з вогняною стихією на території Красноярського краю настав радикальний перелом. Однак 4 серпня у Красноярському краї горіло 1,26 млн га лісу, 5 серпня - 1,27 млн га лісу. Сьогодні в Красноярському краї горить 1,28 млн га», - йдеться в заяві.

Таким чином, дані екологів свідчать про те, що ситуація з пожежами в регіоні лише посилюється.

Російське відділення Greenpeace також вимагає від влади спрямувати додаткові сили на боротьбу з вогнем, переглянути зони контролю, щоб не повторити катастрофу, а також "сказати правду про задимлення і допомогти людям його пережити". Екологи нагадали, що 2010 року двотижневе задимлення Москви після пожеж призвело до зростання смертності приблизно на 50 тисяч осіб.

На момент публікації повідомлення підписів під петицією з вищезгаданими вимогами було більш як 380 000.

Як повідомляє Укрінформ, напередодні Штаб Олексія Навального організував у Новосибірську мітинг з вимогою до федеральної влади негайно кинути всі можливі сили на гасіння лісових пожеж у Сибіру.