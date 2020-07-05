У Домінікані проходять вибори, які "відклав" коронавірус

У Домініканській Республіці проходять вибори президента і членів парламенту, перенесені з травня через пандемію коронавірусу.

Про це інформує BBC.

Як зазначається, результати опитувань громадської думки свідчать про те, що фаворитом на президентських виборах є Луїс Абінадер з опозиційної Сучасної революційної партії. Для перемоги вже у першому турі кандидат має отримати понад 50% голосів.

Крім того, домініканці обиратимуть 190 членів парламенту та 32 сенаторів.

Відповідно до конституції Домініканської Республіки, президентські повноваження обмежуються двома термінами поспіль. Це означає, що чинний президент Медіна, який перебуває при владі з 2012 року, не може балотуватися.