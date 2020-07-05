У Росії число випадків COVID-19 перевищило 680 тисяч

Упродовж минулої доби в Російській Федерації виявили 6 719 нових випадків зараження коронавірусом, загальне їх число виросло до 680 283.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу виявлено у Москві (650), Московській області (287), Петербурзі (275) і Ханти-Мансійському АО (272), Свердловській (266), Іркутській області (241), в Нижегородській (217) областях.

З початку епідемії від COVID-19 в Росії померло 10 145 осіб, за минулу добу - 134 пацієнта. Одужали 3 868 осіб, всього з початку епідемії - 449 995.

ЗМІ публікують розслідування про те, що Росія "вийшла на плато" по захворюваності COVID-19 до початку голосування по внесенню поправок до Конституції РФ і "обнуленню" президентських термінів Путіна (25 червня - 1 липня) завдяки статистичним підтасовкам та іншим хитрощам.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 11 388 673 випадки зараження коронавірусом, включаючи 533 639 летальних, одужали 6 446 054 людини.

Фото: CTK Photo/Укрінформ