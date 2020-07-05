У Берліні перейменують станцію метро "Вулиця маврів"
Рішення було ухвалено після тривалих дебатів про дискримінаційний характер назви "Вулиці маврів", заявила берлінська транспортна компанія BVG, повідомляє DW.
"З розуміння і поваги до суперечливих суперечок навколо назви вулиці BVG вирішила не використовувати його для назви станції", - сказано в заяві.
Нову назву станція метро отримає завдяки назві іншої вулиці - Глінкаштрассе, яка проходить перпендикулярно до Моренштрассе неподалік від станції. Російський композитор Михайло Глінка неодноразово приїжджав, жив і навчався в Берліні, який був одним з його улюблених міст. Помер Глінка також у Берліні в 1857 році.
Вулиця Моренштрассе у Берліні носить цю назву з початку 18 сторіччя. На ній, зокрема, у 1837-38 роках жив під час свого навчання в університеті Карл Маркс.