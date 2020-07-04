Трамп назвав США маяком свободи, процвітання та можливостей

З нагоди святкування 244-ї річниці Дня незалежності США в суботу, президент Дональд Трамп звернувся до нації, підкресливши, що Сполучені Штати залишаються взірцем дотримання свобод і можливостей для людей.

Текст звернення президента оприлюднений на сайті Білого дому.

"Наші батьки-засновники розпочали американський експеримент, що відстоював свободу й демократію в боротьбі проти тиранії й монархії. Через 244 роки принципи, викладені в Декларації незалежності, продовжують скеровувати нашу націю вперед і зберігати її авторитет маяка свободи, процвітання та можливостей для всіх", - наголосив Трамп.

У цьому зв'язку він підкреслив, що протягом останніх місяців "американський дух, безперечно, пройшов через випробування багатьох викликів". І попри неприємності, Сполучені Штати пережили кілька величних моментів тріумфу, зауважив президент.

"Разом ми маємо гарантувати, що дотримуємося ідеалів нашої Декларації незалежності й робимо все можливе для захисту та збереження свобод, які роблять нашу країну найвеличнішою у світі", - зазначив президент США.

"Перша леді і я бажаємо кожному американцеві щасливого і благословенного 4-го липня і з гордістю приєднуємося до вас у святкуванні дня народження нашої великої країни. Нехай Господь благословить Сполучені Штати Америки!" – закінчив послання Трамп.

Нагадаємо: у суботу, 4 липня, США відзначали свій 244-й день незалежності — саме цього дня було прийнято Декларацію незалежності американської держави від Британії.