У супутниці Дональда Трампа-молодшого виявили коронавірус
Про це повідомляє CNN із посиланням на головного адміністратора комітету Серхіо Гора.
"Після того, як текст показав позитивну реакцію, Кімберлі була негайно ізольована, щоби обмежити будь-яке поширення (коронавірусу – ред.)",- зауважив Гор.
Він також повідомив, що супутниця сина президента почувається добре, хвороба протікає безсимптомно. Пізніше вона буде знову перевірена для того, щоби підтвердити діагноз.
У якості запобіжних заходів для Гілфойл скасована участь у наступних подіях президентської кампанії. Сам Дональд Трамп-молодший теж пройшов тестування, однак перевірка не підтвердила захворювання. Він також самоізолюється.
Нагадаємо: Сполучені Штати залишаються першою країною у світі за кількістю людей, у яких підтверджено захворювання на COVID-19. За останніми даними, у США заразилося коронавірусом 2,793 мільйона хворих, з яких 129,4 тисячі померли, 790,4 одужали.