У Штатах стріляли в ТРЦ: загинула малолітня дитина

Про це повідомила в Twitter місцева поліція.

Зазначається, що інцидент стався в торговельному центрі Riverchase Galleria. Раніше правоохоронці говорили, що щонайменше чотири людини поранені.

"На жаль, восьмирічна дитина була вбита раніше сьогодні в Galleria. Ми будемо невпинно працювати, щоб притягнути відповідальних осіб до відповідальності. Розслідування триває", − заявили в поліції.

Breaking: sadly, an eight year old child was killed earlier today at the Galleria. Will will work tirelessly to bring the responsible to individuals justice. The investigation continues. If you have info, contact @CSMetroAL , Sgt Lowe 2057396762 or https://t.co/6fndLRL4Bc

За даними ЗМІ, загибла дитина − учень початкової школи.

We're learning more about one of the victims who was injured in a shooting at the Riverchase Galleria Mall. This is 8-year-old Royta. His mother says he's a student at Jonesboro Elementary School in Bessemer and aspired to be a music artist. Royta is at children's of Alabama. pic.twitter.com/bgD2ejc0RG