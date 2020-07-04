У Штатах стріляли в ТРЦ: загинула малолітня дитина
Про це повідомила в Twitter місцева поліція.
Зазначається, що інцидент стався в торговельному центрі Riverchase Galleria. Раніше правоохоронці говорили, що щонайменше чотири людини поранені.
"На жаль, восьмирічна дитина була вбита раніше сьогодні в Galleria. Ми будемо невпинно працювати, щоб притягнути відповідальних осіб до відповідальності. Розслідування триває", − заявили в поліції.
Breaking: sadly, an eight year old child was killed earlier today at the Galleria.— Hoover Police Dept (@HooverPD) July 4, 2020
Will will work tirelessly to bring the responsible to individuals justice. The investigation continues.
If you have info, contact @CSMetroAL, Sgt Lowe 2057396762 or https://t.co/6fndLRL4Bc
За даними ЗМІ, загибла дитина − учень початкової школи.
We're learning more about one of the victims who was injured in a shooting at the Riverchase Galleria Mall. This is 8-year-old Royta. His mother says he's a student at Jonesboro Elementary School in Bessemer and aspired to be a music artist. Royta is at children's of Alabama. pic.twitter.com/bgD2ejc0RG— Fred Davenport (@FredWVTM13) July 4, 2020
Як раніше повідомляло агентство, щонайменше дві людини загинули в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart в місті Ред Блафф, штат Каліфорнія.