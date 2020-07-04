У Штатах стріляли в ТРЦ: загинула малолітня дитина

У Штатах стріляли в ТРЦ: загинула малолітня дитина

Укрінформ
В результаті стрілянини, яка сталася 3 липня в одному з магазинів у місті Гувер в штаті Алабама, загинула восьмирічна дитина.

Про це повідомила в Twitter місцева поліція.

Зазначається, що інцидент стався в торговельному центрі Riverchase Galleria. Раніше правоохоронці говорили, що щонайменше чотири людини поранені.

"На жаль, восьмирічна дитина була вбита раніше сьогодні в Galleria. Ми будемо невпинно працювати, щоб притягнути відповідальних осіб до відповідальності. Розслідування триває", − заявили в поліції.

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За даними ЗМІ, загибла дитина − учень початкової школи.

Як раніше повідомляло агентство, щонайменше дві людини загинули в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart в місті Ред Блафф, штат Каліфорнія.

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